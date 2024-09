Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse accompagneranno le temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da Sud Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 23,9 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 22,3°C verso le ore 16:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 62% e il 74%. La sera non porterà cambiamenti significativi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C e un cielo ancora coperto.

In sintesi, le previsioni del tempo per Capoterra evidenziano una giornata di Sabato caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un indumento leggero per la frescura serale.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo che continuerà a essere coperto e temperature simili. Pertanto, gli abitanti di Capoterra potranno godere di un clima autunnale, ideale per passeggiate e attività all’aperto, senza particolari preoccupazioni legate a maltempo o temperature estreme.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 8.6 SE max 11.1 Scirocco 79 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 6.3 E max 8.6 Levante 81 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 9.9 ESE max 14.2 Scirocco 73 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 18.7 SE max 21.5 Scirocco 63 % 1019 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 18.6 SSE max 20.8 Scirocco 63 % 1018 hPa 16 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° Assenti 17.5 SSE max 23.7 Scirocco 69 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 11.2 ESE max 17.9 Scirocco 75 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 9.5 SE max 14.3 Scirocco 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.