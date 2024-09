Previsioni Meteo Capoterra: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Durante la notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno all’1%. Le temperature si aggireranno intorno ai 21,7°C, con una leggera diminuzione. La mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente fino a 29°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un picco di 30,2°C. Sabato, la notte inizierà serena, ma si coprirà rapidamente, con temperature attorno ai 21,3°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, con temperature a 21,9°C. Domenica, si prevede un cielo sereno con temperature che raggiungeranno 22,7°C.

Venerdì 27 Settembre

Durante la notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, pari a 1%. Le temperature si manterranno attorno ai 21,7°C, con una leggera diminuzione fino a 21,2°C alle ore 03:00. La velocità del vento varierà tra 5 km/h e 6,2 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 29°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. La velocità del vento aumenterà, toccando i 13,4 km/h alle 11:00, mentre l’umidità scenderà fino al 47%. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 30,2°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 28,8°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 18 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 24 km/h. L’umidità si attesterà tra il 44% e il 48%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno gradualmente fino a 22,2°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. La velocità del vento diminuirà, attestandosi attorno ai 8,9 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere l’86% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, ma si evolverà rapidamente verso una condizione di cielo coperto a partire dall’1:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 21,3°C e scenderanno fino a 20,6°C entro le 04:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si aggireranno tra i 20,3°C e i 23,7°C. La copertura nuvolosa varierà dal 60% al 11%. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 22,4 km/h e 29,3 km/h. L’umidità scenderà fino al 41%, mentre la pressione atmosferica aumenterà fino a 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, tornando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno a 21,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’1%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 28,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 39,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno fino a 16,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 52%. La velocità del vento si ridurrà a 14,8 km/h. L’umidità aumenterà fino al 63% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,8°C e scenderanno fino a 16,2°C entro le 04:00. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 19,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, tornando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 22,7°C alle 11:00. La copertura nuvolosa varierà dal 50% al 41%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 25,3 km/h, mentre l’umidità scenderà fino al 39%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 2%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 23,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 38%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a 16,3°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 4%. La velocità del vento si ridurrà a 7,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 72% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Capoterra si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili, ma nel complesso favorevoli per attività all’aperto, specialmente durante il Venerdì e la Domenica, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Il Sabato porterà un aumento della nuvolosità, ma non si prevedono precipitazioni significative.

