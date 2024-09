Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Carini nel corso di Sabato 21 Settembre si presenteranno con una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C e 19,7°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est.

Nel corso della mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 39% e il 53%, mentre la velocità del vento varierà tra i 3,3 km/h e i 9,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,1°C e 23,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 72% verso le ore 17:00. Anche in questo intervallo, il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,4°C e 21,6°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-sud-est, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante la nuvolosità.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano un Sabato caratterizzato da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe variare. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un weekend che si preannuncia gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 8.4 ENE max 9.4 Grecale 75 % 1018 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 8.6 ENE max 9.2 Grecale 76 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 9.4 E max 9.8 Levante 70 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 3.3 E max 8.8 Levante 57 % 1019 hPa 13 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 9.2 NNE max 11.2 Grecale 57 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 8.6 NE max 10.7 Grecale 65 % 1018 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 9.1 E max 9.6 Levante 72 % 1019 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° Assenti 5.7 SSE max 7.8 Scirocco 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:01

