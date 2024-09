Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Carini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere durante la mattina e un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore, con un’alta probabilità di precipitazioni.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 28,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 26%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno alle 06:00. La temperatura percepita si manterrà sui 19°C, mentre l’umidità salirà fino all’81%. Le raffiche di vento continueranno a essere sostenute, con velocità che potranno arrivare a 30 km/h. La pioggia si intensificherà, raggiungendo un picco di pioggia moderata alle 07:00, con una temperatura di 19,2°C.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più sporadiche. La temperatura salirà fino a 22°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi. Le raffiche di vento diminuiranno, ma rimarranno comunque intorno ai 25 km/h. La probabilità di pioggia scenderà, con valori che si attesteranno attorno al 50%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo le condizioni più piacevoli. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno all’11%, e non si prevedono eventi significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano una giornata di transizione, con piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 23 % 20.3 OSO max 30 Libeccio 68 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.31 mm 14.4 SSO max 20.8 Libeccio 76 % 1009 hPa 7 pioggia moderata +19.2° perc. +19.3° 1.13 mm 19.5 SSO max 28.8 Libeccio 83 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +22.1° perc. +22.1° 0.4 mm 30.8 OSO max 40 Libeccio 65 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +21.8° perc. +21.8° 0.45 mm 25.5 OSO max 34.7 Libeccio 67 % 1009 hPa 16 cielo coperto +22.1° perc. +22° prob. 50 % 24.9 OSO max 31.7 Libeccio 63 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° prob. 19 % 14 SO max 19.1 Libeccio 72 % 1012 hPa 22 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 11 % 13.5 SSO max 17.2 Libeccio 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:07

