Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, la presenza di pioggia leggera continuerà a influenzare il clima, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 93%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 8 km/h.

Nella mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, con temperature che saliranno fino a 19,1°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,1 km/h, e la probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, specialmente tra le 10:00 e le 11:00, quando si registreranno 0,16 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 18,9°C. La situazione meteo rimarrà stabile, con una bassa probabilità di pioggia e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno all’81%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità di circa 4,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 28%, e il vento continuerà a mantenersi debole, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione. Dopo una giornata di Venerdì con condizioni variabili, il weekend si prospetta con un clima più sereno e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si avvicineranno ai 20°C.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.3 mm 8 ONO max 13.1 Maestrale 95 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.11 mm 9.6 ONO max 14.4 Maestrale 95 % 1018 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +15° prob. 32 % 10.3 ONO max 19.5 Maestrale 94 % 1019 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +19° prob. 4 % 13.6 N max 23.3 Tramontana 74 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.12 mm 8.5 E max 18.1 Levante 78 % 1020 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° prob. 26 % 3.6 E max 11.5 Levante 79 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° prob. 21 % 3.1 S max 4.2 Ostro 87 % 1021 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.9 O max 4.2 Ponente 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.