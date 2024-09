Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Domenica 29 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con una transizione da piogge leggere a cieli sereni. Durante la notte, si registreranno 13,7°C con piogge leggere, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con temperature in aumento e cieli sereni. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Castel San Pietro Terme vivrà un momento di pioggia leggera con una temperatura di 13,7°C e una copertura nuvolosa del 55%. La situazione migliorerà progressivamente, con il passare delle ore, fino a raggiungere le poche nuvole alle 05:00, quando la temperatura scenderà a 11,8°C.

La mattina si presenterà con cieli sereni, con temperature che saliranno fino a 19°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 17%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che varieranno tra 5,7 km/h e 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 74% alle 13:00. Le temperature si manterranno intorno ai 19,2°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 49%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà nuovamente nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 12,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 29%, e i venti continueranno a soffiare da sud e sud-est, con velocità che varieranno tra 7,5 km/h e 9,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare una certa variabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo l’autunno particolarmente gradevole. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.1 mm 2.6 NO max 15.6 Maestrale 87 % 1021 hPa 3 nubi sparse +13.1° perc. +12.7° prob. 14 % 2.3 ESE max 15.4 Scirocco 85 % 1021 hPa 6 poche nuvole +12.5° perc. +12.1° prob. 11 % 3.3 NO max 5.4 Maestrale 86 % 1023 hPa 9 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 7.6 ENE max 12.9 Grecale 67 % 1024 hPa 12 poche nuvole +19° perc. +18.3° Assenti 12.2 ESE max 13.3 Scirocco 52 % 1024 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +17.8° prob. 7 % 16.3 SE max 16.1 Scirocco 50 % 1023 hPa 18 nubi sparse +13.9° perc. +13.2° prob. 5 % 11 SE max 22.6 Scirocco 70 % 1024 hPa 21 nubi sparse +12.9° perc. +12° Assenti 8.6 S max 11.5 Ostro 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:52

