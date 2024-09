Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Castelvetrano per Venerdì 13 Settembre si presenteranno con un inizio piuttosto piovoso durante la notte, seguito da un miglioramento significativo nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione prevista nel corso della sera. La presenza di venti freschi accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più frizzante.

Durante la notte, Castelvetrano sarà interessata da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, raggiungendo il 79%. La velocità del vento varierà tra i 14,7 km/h e i 26,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. A partire dalle 06:00, si assisterà a una transizione verso nubi sparse e successivamente a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,9°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 26,9 km/h e i 33,3 km/h, con una direzione prevalentemente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 51% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con raffiche che potranno raggiungere i 42,5 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 49%, rendendo la giornata piacevole e ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori attorno ai 31,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano indicano un miglioramento significativo dopo una notte piovosa. La giornata di Venerdì 13 Settembre si presenterà soleggiata e fresca, con temperature piacevoli e venti freschi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero lievemente aumentare, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +21.7° 0.16 mm 14.7 OSO max 28.9 Libeccio 77 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +21.7° perc. +22° 1.18 mm 26.7 O max 40.9 Ponente 80 % 1012 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 77 % 26.9 ONO max 38.4 Maestrale 72 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.1° perc. +22.9° prob. 2 % 31 ONO max 41.3 Maestrale 56 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° prob. 1 % 33.3 NO max 42.5 Maestrale 49 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 30.7 NO max 35.6 Maestrale 53 % 1014 hPa 18 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 24.7 ONO max 35.4 Maestrale 58 % 1015 hPa 21 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 33 NO max 45.1 Maestrale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:15

