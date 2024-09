Previsioni Meteo Cento: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Cento si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà totale durante tutta la giornata, mentre le temperature oscilleranno tra i +15,8°C e i +18,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +16,4°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che raggiungerà il 67%. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +18,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 6 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-70%, creando una sensazione di freschezza, ma senza particolari disagi.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai +17,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo picchi del 73%, mentre il vento continuerà a soffiare da est con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità continuerà a salire, toccando il 83%. Anche in questo caso, il vento sarà leggero, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cento indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza generale sarà quella di un clima stabile, ma con un aumento dell’umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 8 E max 14.7 Levante 67 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° Assenti 7.7 E max 10.4 Levante 74 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 6.1 E max 10.9 Levante 74 % 1017 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17° prob. 5 % 8.3 E max 11.3 Levante 64 % 1017 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° prob. 9 % 6.4 E max 10.5 Levante 61 % 1015 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 8 % 2.2 ESE max 6.1 Scirocco 73 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 4 % 5.8 ESE max 9.1 Scirocco 78 % 1013 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 5.6 ENE max 7.5 Grecale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:50

