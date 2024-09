Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Giovedì 19 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa totale e temperature che oscilleranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 33,2 km/h. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno anche durante la mattina, mantenendo una temperatura simile e una forte umidità.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si attesteranno tra i 15,5°C e i 18,3°C, con piogge che varieranno da moderate a forti, e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si manterrà tra i 2,3 km/h e i 20,6 km/h, con direzioni variabili. La mattina seguirà lo stesso trend, con piogge moderate che continueranno a cadere, mantenendo le temperature tra i 16°C e i 17,4°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà alta, attorno all’89%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a mostrare un leggero miglioramento, con piogge che si trasformeranno in pioviggini. Le temperature saliranno fino a 19°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 16 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà comunque elevata, attorno al 98%. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni diminuiranno in intensità, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Le piogge continueranno a essere presenti, ma con intensità ridotta. La velocità del vento si manterrà bassa, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Giovedì 19 Settembre, è consigliabile prepararsi a una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.3° perc. +18.3° 1.81 mm 20.6 NE max 33.2 Grecale 80 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +15.5° perc. +15.5° 2.71 mm 10.1 NO max 21 Maestrale 93 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +16° perc. +16° 2.47 mm 3.6 ENE max 12.9 Grecale 93 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +16.8° perc. +16.8° 1.49 mm 7.1 NNE max 23.6 Grecale 89 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +17.4° perc. +17.5° 1.62 mm 19.8 E max 27 Levante 89 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.25 mm 16.6 ESE max 22.1 Scirocco 79 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.31 mm 6.8 ENE max 12.3 Grecale 79 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.47 mm 1.1 ONO max 14.7 Maestrale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.