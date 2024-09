Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Cervia si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 16,6°C e i 21,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia prevista. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015-1020 hPa, segno di stabilità atmosferica.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo che passerà da nubi sparse a completamente coperto. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,2 km/h e i 8,4 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si manterrà alta, superando il 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra i 4,2 km/h e i 6,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque sopra il 58%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene con un abbigliamento adeguato.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,8°C, ma il cielo rimarrà coperto. La brezza si intensificherà leggermente, con velocità che potrà arrivare fino a 11,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 10%, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 60-67%, rendendo l’aria un po’ umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 3,9 km/h e i 10 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 70-75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia indicano una giornata nuvolosa, ma senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 5.2 O max 5.9 Ponente 71 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 8.4 O max 8.3 Ponente 76 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 7.8 O max 8.2 Ponente 74 % 1019 hPa 9 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 4.6 NNO max 3.5 Maestrale 62 % 1019 hPa 12 cielo coperto +21.6° perc. +21.3° Assenti 6.1 ENE max 4.8 Grecale 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 8 % 10.6 ESE max 10 Scirocco 60 % 1017 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 10 % 10.9 SE max 13.1 Scirocco 68 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 7.4 SSE max 8.4 Scirocco 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:02

