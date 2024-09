Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di settimana che si presenterà prevalentemente piovoso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento temporaneo con nubi sparse. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le precipitazioni torneranno a farsi sentire, con piogge di intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22°C.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si prevederanno piogge leggere con una temperatura di circa 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’89%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 4,7 km/h. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della temperatura e un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto, ma ci sarà un incremento della temperatura che raggiungerà i 22,5°C intorno alle 12:00. Le nubi sparse si alterneranno a momenti di sole, con venti leggeri provenienti da Est. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà, con venti più sostenuti che potranno raggiungere i 19,2 km/h. Le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, portando a piogge leggere nel tardo pomeriggio.

La sera si presenterà con piogge più intense, a partire dalle 18:00, con temperature che scenderanno fino a 20°C. Le precipitazioni continueranno, con piogge moderate e leggeri venti da Sud-Est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento delle precipitazioni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori piogge, quindi si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili. Sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.7° perc. +18.7° 0.15 mm 4.7 OSO max 4.6 Libeccio 80 % 1015 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 4.1 SO max 3.9 Libeccio 81 % 1014 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 1.8 OSO max 1.7 Libeccio 79 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 10 % 3.1 ENE max 3 Grecale 68 % 1014 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 16 % 12.9 E max 12.2 Levante 64 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 40 % 19.2 ESE max 22.2 Scirocco 70 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.46 mm 20.7 SE max 29.7 Scirocco 84 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.44 mm 11.1 S max 15.4 Ostro 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.