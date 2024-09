Previsioni Meteo Comacchio: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso fino a diventare completamente coperto nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 26,5°C intorno all’ora di pranzo, mentre i venti si manterranno freschi, con raffiche che potranno superare i 43 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 52% e il 63% nel corso della giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature stabili. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già a partire dalle ore centrali della giornata, il cielo si coprirà completamente. Le temperature percepite si manterranno leggermente più basse rispetto a quelle reali, a causa dell’intensità del vento, che soffierà da sud-ovest con velocità variabili. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le temperature inizieranno a calare progressivamente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comacchio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora, Venerdì 27 Settembre si presenterà come una giornata tipicamente autunnale, con un clima fresco e ventilato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° Assenti 23 S max 42.9 Ostro 68 % 1007 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.4° prob. 1 % 19.3 S max 35.6 Ostro 73 % 1006 hPa 6 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° prob. 1 % 19 SSO max 45.9 Libeccio 74 % 1006 hPa 9 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° Assenti 27.4 SO max 41.5 Libeccio 61 % 1008 hPa 12 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 3 % 28.2 SO max 41.1 Libeccio 56 % 1007 hPa 15 cielo coperto +25.4° perc. +25.5° prob. 6 % 30.3 SSO max 43.6 Libeccio 60 % 1006 hPa 18 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 3 % 27 SSO max 44.7 Libeccio 61 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.3° perc. +21.9° Assenti 23.2 SSO max 39.1 Libeccio 52 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:54

