Previsioni Meteo Comiso: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Comiso di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 23°C e una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata. Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate che potrebbero portare accumuli significativi. La sera vedrà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 20,3°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 79%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,9 km/h. Con l’avanzare della mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a 23,8°C. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con un’intensità che si attesterà attorno al 37%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto peggioramento, con piogge leggere che si trasformeranno in piogge moderate. Le temperature scenderanno a 19,8°C, mentre l’umidità salirà fino all’88%. La velocità del vento sarà più contenuta, ma le raffiche potrebbero arrivare a 20,8 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potrebbero superare i 1,5 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 18,7°C. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, portando a un clima più stabile, sebbene l’umidità rimarrà alta.

In conclusione, le previsioni meteo per Comiso di Lunedì 23 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° prob. 2 % 4.3 ESE max 4.6 Scirocco 80 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 8 % 5.3 ESE max 5.9 Scirocco 85 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 27 % 5.4 ESE max 8.5 Scirocco 80 % 1015 hPa 10 cielo coperto +23.8° perc. +24° prob. 37 % 7.8 SSE max 8.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.78 mm 7 S max 8.6 Ostro 79 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +19.6° perc. +19.9° 1.51 mm 2.7 SE max 7.9 Scirocco 87 % 1014 hPa 19 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 17 % 4.5 E max 7.9 Levante 82 % 1015 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° prob. 6 % 6.8 NNO max 7.3 Maestrale 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:52

