Previsioni Meteo Comiso: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Le previsioni meteo per Comiso indicano una settimana con variazioni significative del clima. Si alterneranno piogge intense a momenti di serenità, con temperature gradevoli. Sarà importante monitorare attentamente le condizioni atmosferiche in costante evoluzione per pianificare al meglio le attività all’aperto. Notte e mattina di lunedì saranno caratterizzate da piogge leggere, mentre nel pomeriggio ci sarà una forte pioggia. La sera il cielo sarà sereno. Martedì e mercoledì si prevedono cieli sereni, con venti moderati. Giovedì, nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, con sereno in serata.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Comiso il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +26°C e una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 8,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 14,4km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. La temperatura sarà di circa +22,5°C con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà da Ovest a 13,4km/h, con raffiche fino a 32,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.64mm e l’umidità salirà al 75%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà forte pioggia con copertura nuvolosa al 100%. La temperatura massima sarà di +26,2°C con una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 19,2km/h, con raffiche fino a 20,8km/h. Le precipitazioni saranno di 1.94mm e l’umidità salirà al 95%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 1% con una temperatura di +24°C e una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 14,5km/h, con raffiche fino a 23,5km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +21,9°C e una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 22,6km/h, con raffiche fino a 37,3km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con una temperatura di circa +21,4°C e una percezione di +21,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 23,4km/h, con raffiche fino a 39,1km/h. L’umidità sarà del 69%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura massima di +26,9°C e una percezione di +27,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 23,7km/h, con raffiche fino a 22,2km/h. L’umidità sarà del 50%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +24,4°C e una percezione di +24,5°C. Il vento soffierà da Nord a 16,5km/h, con raffiche fino a 30,1km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +22,1°C e una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 7,7km/h, con raffiche fino a 8,8km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con una temperatura di circa +21,8°C e una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 6,3km/h, con raffiche fino a 7km/h. L’umidità sarà del 70%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura massima di +26,9°C e una percezione di +27,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 23,7km/h, con raffiche fino a 22,2km/h. L’umidità sarà del 55%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +22,1°C e una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 12,7km/h, con raffiche fino a 27,4km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +20,7°C e una percezione di +20,7°C. Il vento soffierà da Ovest a 5,7km/h, con raffiche fino a 8,3km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con nubi sparse al 32% e una temperatura di circa +22,4°C con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 17,6km/h, con raffiche fino a 25,3km/h. L’umidità sarà del 70%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo avrà nubi sparse al 66% con una temperatura massima di +23,6°C e una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 20,1km/h, con raffiche fino a 25,4km/h. L’umidità sarà del 62%.

Sera: In serata il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +22,1°C e una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà da Ovest a 12,7km/h, con raffiche fino a 18,5km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

