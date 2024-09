Previsioni Meteo Copertino: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Copertino evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 25°C. La presenza di nuvole sarà limitata, con una copertura che non supererà il 15% nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 14%, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 72%. I venti soffieranno da nord-nord est a una velocità di circa 12,1 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, e già dalle prime luci dell’mattina, si assisterà a un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 25°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza sarà presente, con velocità che varieranno tra i 18 km/h e i 20 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 48%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino indicano una giornata di Sabato 21 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un lieve abbassamento delle temperature e una possibile ripresa delle piogge. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.45 mm 13.3 NNE max 20.3 Grecale 73 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° prob. 46 % 13 N max 21.2 Tramontana 75 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° prob. 21 % 20.6 N max 23.4 Tramontana 64 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° prob. 5 % 18.9 NNE max 17.5 Grecale 52 % 1019 hPa 13 poche nuvole +25.2° perc. +25° Assenti 18.6 NNE max 16.6 Grecale 48 % 1018 hPa 16 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 19.4 N max 19.7 Tramontana 58 % 1018 hPa 19 cielo sereno +21.3° perc. +21.3° Assenti 13.9 N max 21.7 Tramontana 69 % 1020 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 11.4 N max 18.3 Tramontana 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:42

