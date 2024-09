Previsioni Meteo Correggio: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Correggio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,6°C e i 27°C durante la giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 27,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. La pioggia leggera accompagnerà le prime ore, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 98%. I venti, provenienti prevalentemente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo i 15,9 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno fino a 27°C intorno a mezzogiorno, con un’ulteriore diminuzione della probabilità di pioggia. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 5 km/h. L’umidità, sebbene elevata, inizierà a scendere, rendendo l’aria leggermente più respirabile.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26°C. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 5%, e i venti si presenteranno moderati, con raffiche fino a 27 km/h. L’umidità si manterrà su livelli intorno al 50%, contribuendo a una sensazione di calore.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia praticamente assente. I venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderà a 8,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Si prevede che il fine settimana porterà cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più piacevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 23 % 15.9 SSE max 32.3 Scirocco 67 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.31 mm 10.3 ONO max 17.3 Maestrale 91 % 1006 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 70 % 5.4 O max 7.6 Ponente 90 % 1007 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 20 % 4.4 ENE max 4.2 Grecale 74 % 1008 hPa 12 nubi sparse +27° perc. +27.1° prob. 20 % 11.4 SO max 27.5 Libeccio 45 % 1006 hPa 15 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 5 % 11.3 SO max 20 Libeccio 43 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21° prob. 1 % 11 SO max 21.5 Libeccio 53 % 1007 hPa 21 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 9.2 SO max 15.7 Libeccio 62 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:59

