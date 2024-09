Previsioni Meteo Cortona: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona indicano un giovedì caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature attorno ai 17°C, con un aumento dell’umidità. La mattina seguirà con piogge che si intensificheranno, portando a un accumulo di precipitazioni significativo. Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge persistenti e temperature che raggiungeranno i 20°C. La sera si prevede che sarà caratterizzata da forti piogge, con temperature che scenderanno ulteriormente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 18,3°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma aumenterà nel corso della notte.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente. Le piogge diventeranno leggere e poi moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,71 mm entro le 8:00. Le temperature si manterranno tra i 17°C e i 19°C, mentre l’umidità salirà fino all’88%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 39,8 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che toccheranno i 20°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23 km/h, e l’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 1,15 mm.

La sera porterà un ulteriore peggioramento, con piogge che diventeranno forti. Le temperature scenderanno a 14°C, e si prevede un accumulo di pioggia significativo, con valori che potranno superare i 7 mm. Il vento sarà più debole, ma le raffiche potranno comunque raggiungere i 31 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cortona indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì si prevede un graduale allentamento delle piogge, ma le temperature rimarranno fresche. Sabato e domenica potrebbero portare schiarite, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si concluderà con un clima più stabile, ma le temperature potrebbero rimanere sotto la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 18.8 S max 39.8 Ostro 78 % 1007 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 5 % 14.4 SSE max 35 Scirocco 85 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.97 mm 15.9 S max 32.3 Ostro 84 % 1007 hPa 10 pioggia moderata +19.3° perc. +19.3° 1.63 mm 12 SSO max 26.6 Libeccio 78 % 1005 hPa 13 pioggia moderata +20.3° perc. +20.2° 1.15 mm 23.9 OSO max 38.2 Libeccio 71 % 1005 hPa 16 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° prob. 51 % 22.5 OSO max 37.6 Libeccio 65 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.38 mm 5 NO max 10.4 Maestrale 76 % 1006 hPa 22 forte pioggia +13.8° perc. +13.8° 7.1 mm 6.5 O max 16.5 Ponente 97 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:22

