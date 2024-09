Previsioni Meteo Cortona: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 19,2°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà da intensa a parziale, con un progressivo diradamento delle nubi. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 28,8 km/h.

Nella notte, Cortona si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente: si prevedono piogge leggere fino a metà mattinata, con temperature che varieranno tra 14,7°C e 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 98%, e la probabilità di pioggia sarà presente fino alle ore centrali della giornata.

Con il passare delle ore, nel pomeriggio ci sarà un graduale miglioramento. Le nubi si diraderanno e si passerà a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,2°C. I venti si presenteranno moderati, con intensità che potrà arrivare fino a 23 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 46%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 10,5°C. I venti si faranno più leggeri, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%. Le condizioni di bel tempo si manterranno anche durante la notte, favorendo un clima tranquillo e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica e lunedì si prevede un cielo sereno e temperature in aumento, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi con un clima favorevole, dopo il passaggio di questa perturbazione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 4 % 4.9 NO max 6.9 Maestrale 85 % 1010 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 11 % 5.7 ONO max 12.3 Maestrale 82 % 1010 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 26 % 12 NO max 23.2 Maestrale 79 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +15° perc. +14.4° 0.16 mm 9.3 O max 24.6 Ponente 68 % 1012 hPa 13 nubi sparse +18.5° perc. +17.6° Assenti 23 O max 27.7 Ponente 47 % 1012 hPa 16 poche nuvole +15.8° perc. +15.2° Assenti 16.3 ONO max 26.9 Maestrale 64 % 1013 hPa 19 cielo sereno +11.8° perc. +11.2° Assenti 8 ONO max 12.5 Maestrale 83 % 1016 hPa 22 cielo sereno +10.6° perc. +10.1° Assenti 5.2 NNO max 5.3 Maestrale 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:53

