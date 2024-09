Previsioni Meteo Desio: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Lunedì 30 Settembre a Desio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 92%, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da est. Con il passare delle ore, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo un cielo coperto anche nelle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina, le previsioni meteo indicano che il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 17,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che scenderanno fino al 87%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si attesterà attorno ai 3,7 km/h. A partire dalle ore 12:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 18,3°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a mostrare un cielo con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, arrivando a un 37%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 5 km/h. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi intorno ai 17,3°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 93%. Anche in questo caso, il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%.

In conclusione, le previsioni meteo per Desio nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, la tendenza generale rimarrà verso un clima variabile, tipico della stagione autunnale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non favorire giornate di pieno sole nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 8 % 4.9 E max 13.6 Levante 75 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 12 % 3.2 ENE max 10.4 Grecale 75 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 8 % 2.4 ENE max 6.8 Grecale 75 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 1.2 SSO max 3.3 Libeccio 68 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.6° Assenti 2.7 S max 3.2 Ostro 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 3.3 S max 2.9 Ostro 53 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.2 SSE max 4.5 Scirocco 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 3.7 NE max 4.2 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.