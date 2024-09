Previsioni Meteo Erice: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Erice indicano nubi sparse durante la notte di lunedì, con temperature intorno ai +21,1°C. Martedì mattina il cielo sarà coperto al 97%, con vento moderato da Est – Sud Est. Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 66%. La sera continuerà la pioggia con una probabilità del 69%. Mercoledì il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio si prevede nuovamente pioggia leggera. Giovedì si avranno nubi sparse durante la notte e un cielo coperto al 99% nel pomeriggio.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Erice, ci saranno nubi sparse con una copertura del 82%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una leggera sensazione termica di +21°C. Il vento soffierà a 7,2km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 8,3km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +24,3°C. La percezione sarà di +24,2°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 8,4km/h, con raffiche leggere fino a 9,4km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, le nuvole saranno sparse al 83%, con temperature intorno ai +24,9°C e una sensazione termica di +24,8°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 12,1km/h, con raffiche fino a 15,2km/h. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione rimarrà stabile a 1013hPa.

Sera: Infine, la sera ci saranno nubi sparse al 80%, con temperature intorno ai +21,9°C e una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 4,1km/h, con raffiche fino a 5,8km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Erice, il cielo sarà coperto al 90%, con temperature intorno ai +21,2°C e una sensazione termica di +21,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 11,1km/h, con raffiche fino a 13,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 16% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 97%, con temperature che si manterranno intorno ai +21,1°C. La percezione sarà di +21°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Est – Sud Est a 8,7km/h, con raffiche fino a 11,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 15% e la pressione rimarrà stabile a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si abbasseranno fino a +20,2°C, con una sensazione termica di +20°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a 5,5km/h, con raffiche fino a 6,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera: Infine, la sera ci sarà ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,9°C con una percezione di +18,6°C. Il vento soffierà da Sud Est a 7,1km/h, con raffiche fino a 10,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Erice, il cielo sarà sereno al 1%, con temperature intorno ai +21,1°C e una sensazione termica di +21,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 7,9km/h, con raffiche fino a 10,6km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo rimarrà sereno al 1%, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C. La percezione sarà di +20,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 8,5km/h, con raffiche fino a 10,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 2% e la pressione rimarrà stabile a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C, con una sensazione termica di +20,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 7,1km/h, con raffiche fino a 8,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 67% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera: Infine, la sera ci sarà ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C con una percezione di +20,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 6,4km/h, con raffiche fino a 8,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Erice, si prevedono nubi sparse al 70%, con temperature intorno ai +21,5°C e una sensazione termica di +21,7°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 6,2km/h, con raffiche fino a 7,5km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +21,5°C. La percezione sarà di +21,6°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Est – Sud Est a 8,6km/h, con raffiche fino a 9,4km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione rimarrà stabile a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede ancora un cielo coperto al 99%, con temperature intorno ai +21,3°C e una sensazione termica di +21,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 6km/h, con raffiche fino a 6,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 7% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera: Infine, la sera ci saranno nubi sparse al 80%, con temperature intorno ai +21°C e una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a 7km/h, con raffiche fino a 7,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 4% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per Erice, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.