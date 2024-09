Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Floridia di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,7°C e i 27,3°C, mentre i venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-ovest. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 21,7°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, mantenendo una temperatura di circa 23,3°C alle 07:00. Durante le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 27,3°C intorno alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 50-61%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno attorno ai 25,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia aumenterà, specialmente nella sera. Infatti, a partire dalle 18:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 23,6°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potrebbero raggiungere i 0,2mm entro le 21:00.

Concludendo, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Floridia mostrano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.4° perc. +21.6° Assenti 9.7 OSO max 10.9 Libeccio 76 % 1014 hPa 4 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 9.3 OSO max 10 Libeccio 76 % 1014 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 5.3 OSO max 7.7 Libeccio 61 % 1014 hPa 10 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 11.1 S max 14.8 Ostro 51 % 1014 hPa 13 cielo coperto +27.3° perc. +27.7° prob. 4 % 21.7 S max 24.9 Ostro 50 % 1013 hPa 16 cielo coperto +25.7° perc. +25.8° prob. 19 % 22 SO max 24.5 Libeccio 56 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.2 mm 18.4 SO max 26.7 Libeccio 70 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +23.2° perc. +23.4° 0.18 mm 7.7 ONO max 11.7 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:56

