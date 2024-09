Previsioni Meteo Floridia: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Floridia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si coprirà progressivamente, portando a una diminuzione della visibilità. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 25,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 21 km/h e i 30 km/h, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 51%, contribuendo a una sensazione di caldo umido. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24°C. La copertura nuvolosa sarà intensa, con un’alta probabilità di pioggia leggera, specialmente verso la sera. Le raffiche di vento continueranno a mantenersi sostenute, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che potrà arrivare fino al 41%. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Floridia indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che si stabilizzeranno su valori più elevati e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° prob. 5 % 14 O max 27.2 Ponente 64 % 1010 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° prob. 4 % 22.8 O max 35.7 Ponente 67 % 1010 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° prob. 3 % 21.3 OSO max 29.4 Libeccio 64 % 1011 hPa 10 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° prob. 24 % 27 OSO max 31.4 Libeccio 50 % 1011 hPa 13 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° prob. 30 % 30.2 SO max 36.5 Libeccio 52 % 1011 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 27 % 25.1 OSO max 33.9 Libeccio 63 % 1011 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° prob. 13 % 11.3 OSO max 21 Libeccio 70 % 1012 hPa 22 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° prob. 41 % 10.2 OSO max 13.2 Libeccio 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:59

