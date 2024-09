Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Galatina si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 25°C durante il giorno, con un leggero calo nelle ore serali. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 18,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 20,1°C. Le nubi sparse accompagneranno la mattinata, con temperature che saliranno fino a 25,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a condizioni di pioggia leggera a partire dalle 18:00.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura di 20,8°C alle 06:00, che salirà fino a 25,4°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,6 km/h. A partire dal pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,1°C alle 18:00. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere che si intensificheranno, con accumuli di circa 0,44 mm entro le 20:00.

La sera continuerà con piogge leggere, mantenendo temperature attorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%. Le condizioni di pioggia si protrarranno fino a tarda notte, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata relativamente sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20° perc. +19.9° prob. 3 % 2.2 S max 3 Ostro 72 % 1016 hPa 4 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° prob. 8 % 7.1 E max 7.6 Levante 71 % 1015 hPa 7 nubi sparse +22.1° perc. +22° prob. 7 % 8.2 ESE max 9.2 Scirocco 63 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.8° prob. 8 % 11.2 SSE max 11.5 Scirocco 50 % 1015 hPa 13 cielo coperto +25.2° perc. +25.1° prob. 1 % 17.1 S max 16.1 Ostro 50 % 1014 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° prob. 12 % 16.5 SSE max 17.2 Scirocco 58 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +21.7° perc. +21.7° 0.37 mm 12.5 SSE max 22.3 Scirocco 70 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +21.4° perc. +21.5° 0.14 mm 14.9 SSE max 27.8 Scirocco 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.