Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Gorizia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge persistenti e temperature in calo. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che accompagnerà l’intera giornata. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C e 16,8°C, con una umidità che raggiungerà il 91%. I venti, provenienti da Est, si muoveranno a una velocità di circa 9 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, si accumuleranno, portando a un’intensità di pioggia che varierà da 0.35mm a 2.59mm.

Con l’arrivo della mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Si prevedono forti piogge a partire dalle 08:00, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,8 km/h e le raffiche potranno toccare i 26,5 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 6mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, le forti piogge continueranno a caratterizzare il tempo di Gorizia. Le temperature scenderanno fino a 11,9°C alle 15:00, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 95%. I venti, provenienti da Nord Est, si presenteranno con intensità crescente, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,6 km/h. Le precipitazioni, con accumuli di oltre 7mm, contribuiranno a un clima decisamente umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non miglioreranno. Si continuerà a registrare forte pioggia fino alle 18:00, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni si attesteranno attorno ai 12,49mm. I venti, sempre da Nord Est, manterranno una velocità di circa 16 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a persistere, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno sotto la media stagionale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo e di prepararsi a un clima fresco e umido nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +16.9° 0.35 mm 9.5 E max 12.3 Levante 89 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +16.8° perc. +16.9° 2.28 mm 8.4 E max 18.1 Levante 91 % 1005 hPa 6 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 2.1 mm 7.8 E max 15.1 Levante 94 % 1005 hPa 9 forte pioggia +17.3° perc. +17.6° 6.04 mm 5.5 SE max 15.5 Scirocco 96 % 1005 hPa 12 forte pioggia +16.2° perc. +16.4° 7.78 mm 12.5 E max 24.9 Levante 95 % 1005 hPa 15 forte pioggia +11.9° perc. +11.6° 6.31 mm 19.4 NE max 31.6 Grecale 95 % 1007 hPa 18 forte pioggia +10.3° perc. +9.9° 12.49 mm 16.3 NE max 27.8 Grecale 96 % 1008 hPa 21 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 74 % 19.6 ENE max 32.1 Grecale 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:17

