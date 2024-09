Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, ma le nuvole rimarranno predominanti per gran parte della giornata.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento varierà tra i 7,2 km/h e i 13,9 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. Le nuvole sparse inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno al 2%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 34,7 km/h, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C. Il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, intorno ai 12,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 10.2 NE max 13.7 Grecale 76 % 1019 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 10.4 NE max 13.1 Grecale 78 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 10.4 NE max 17.3 Grecale 72 % 1019 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 7.2 ENE max 20 Grecale 65 % 1020 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 13.9 ENE max 30.1 Grecale 53 % 1020 hPa 15 cielo coperto +21.3° perc. +21° prob. 2 % 16.8 E max 33 Levante 61 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 2 % 18.3 ENE max 39.6 Grecale 70 % 1022 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 13.6 ENE max 33.2 Grecale 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:01

