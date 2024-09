Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias indicano un Mercoledì 25 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa varierà, alternando momenti di cielo sereno a fasi di nubi sparse. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +18,5°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%, e il vento soffierà leggermente da Sud-Sud Est con una velocità di circa 3,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 9%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i +21°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i +25,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,3 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 49% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno e nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, con un picco di 25,5°C alle 11:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità media di 15-19 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50-54%, rendendo l’aria gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo presenterà ancora nubi sparse, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 90%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un clima stabile e piacevole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le condizioni meteo non evidenziano segnali di maltempo imminente, e si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 13 % 3.5 SSE max 5.5 Scirocco 88 % 1015 hPa 4 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 14 % 3.4 SSE max 4.7 Scirocco 88 % 1014 hPa 7 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 13 % 2.2 OSO max 5.8 Libeccio 76 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +25° Assenti 12.7 OSO max 17 Libeccio 52 % 1017 hPa 13 cielo sereno +25.3° perc. +25.2° Assenti 16.1 OSO max 21.2 Libeccio 50 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 11.7 OSO max 17.5 Libeccio 60 % 1016 hPa 19 nubi sparse +19° perc. +19.2° Assenti 2.7 SO max 4.2 Libeccio 87 % 1017 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.7° Assenti 4 SSE max 5.1 Scirocco 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:13

