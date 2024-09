Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud est. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,7 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il meteo si presenterà stabile e sereno, con temperature che varieranno tra 19,6°C e 19,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 68% e il 82%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1013 hPa. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C alle 07:00 e superando i 25°C entro le 08:00. La ventilazione sarà sempre leggera, con velocità che varieranno tra 3,4 km/h e 10,3 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 54% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 28°C intorno alle 11:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 26°C e 25°C nelle ore successive. Le condizioni di cielo sereno rimarranno costanti, con una leggera probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 1-2%. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C. Anche in questo frangente, il meteo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 97% entro le ore notturne. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli prevalentemente sereni. Le temperature notturne continueranno a rimanere miti, mentre durante il giorno si assisterà a un aumento delle temperature, rendendo il clima particolarmente favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi potrebbero verificarsi variazioni più significative nel meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.6 SSE max 6.8 Scirocco 73 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +19.5° Assenti 4.4 SSE max 7.1 Scirocco 81 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 4.8 SSO max 9.6 Libeccio 69 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.7° perc. +28.2° Assenti 13.6 OSO max 18.7 Libeccio 50 % 1014 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +28.3° prob. 2 % 14.5 OSO max 17.1 Libeccio 54 % 1013 hPa 16 cielo sereno +25° perc. +25.3° prob. 2 % 9.5 O max 12.2 Ponente 65 % 1013 hPa 19 cielo sereno +20.6° perc. +21.1° prob. 3 % 3.9 O max 5.2 Ponente 93 % 1014 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +20.7° prob. 21 % 4.6 O max 5.5 Ponente 96 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:10

