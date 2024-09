Previsioni Meteo, sarà un inverno sotto l’influenza di La Niña: le prime tendenze per la neve

MeteoWeb

Le previsioni sulle nevicate per l’inverno 2024/2025 mostrano un segnale meteorologico globale da una debole La Niña, che sta iniziando ad apparire nel Pacifico, preparandosi per l’inverno. In un articolo pubblicato su Severe Weather Europe, Andrej Flis discute le prime previsioni meteo e tendenze sulle nevicate per la prossima stagione invernale.

Il principale fattore meteorologico globale per le prossime stagioni meteorologiche à La Niña. Cosa mostrano gli ultimi dati oceanici e quali sono le aspettative per la stagione 2024/2025?

Influenza meteo stagionale globale

ENSO è una regione dell’Oceano Pacifico equatoriale che cambia tra fasi calde e fredde. In genere si verifica un cambiamento di fase ogni 1-3 anni circa. La fase calda è chiamata El Niño, mentre quella fredda è chiamata La Niña.

L’ultima analisi delle anomalie oceaniche di metà agosto della NASA mostra acque superficiali più fredde del normale nelle regioni ENSO centrali e orientali. Queste anomalie fredde hanno una forma “a onda”. Ciò è dovuto ai forti alisei orientali che spingono le acque verso ovest, creando vortici sulla superficie dell’oceano, spiega Flis.

Le fasi ENSO influenzano in modo significativo le precipitazioni tropicali, i pattern di pressione e le complesse dinamiche tra l’oceano e l’atmosfera. Il sistema di feedback atmosfera-oceano diffonde l’influenza ENSO a livello globale, in particolare sui pattern di temperatura e nevicate invernali.

Di seguito è riportata un’immagine ufficiale della previsione di probabilità CPC, che mostra la previsione a lungo termine della regione ENSO centrale. Le condizioni di La Niña dureranno per tutto l’autunno e l’inverno. Un indebolimento di La Niña è previsto all’inizio del prossimo anno, con un passaggio a una fase neutra.

La Niña nell’inverno 2024/2025

Quindi, cosa significa esattamente questo per i modelli meteorologici invernali e il potenziale di nevicate? La Niña mostra un’influenza meteorologica solitamente sul Nord America, poiché ha un impatto più diretto. L’Europa non è nota per avere influenze specifiche/dirette, poiché è troppo lontana dalla fonte. Ma ciò non significa che non subisca alcun impatto.

La Niña, infatti, cambia il meteo a livello globale, ma a parte l’influenza diretta sul Nord America, luoghi come l’Europa hanno molti altri fattori in gioco prima che qualsiasi influenza di La Niña possa diffondersi così lontano.

Previsioni di nevicate dell’ECMWF per l’inverno 2024/2025

L’ECMWF è il sistema di previsioni stagionali più utilizzato e apprezzato. Le previsioni medie sull’Europa indicano nevicate inferiori alla media. Tuttavia, a causa dell’influenza di un sistema di bassa pressione locale a nord, sulla Scandinavia sono previste più nevicate del normale.

Anche le previsioni di novembre indicano nevicate per lo più inferiori alla media in tutta Europa. Si prevede un potenziale per nevicate maggiori sulle Alpi e sui Balcani settentrionali.

Le previsioni di nevicate di dicembre indicano meno nevicate del normale su gran parte del continente. Un’area con maggiori nevicate è sulle Alpi e di nuovo sulla Scandinavia settentrionale.

Le previsioni di gennaio indicano un potenziale di nevicate ridotto su gran parte del continente. Ma si prevede che un’area con maggiori nevicate si sposterà nelle parti sudorientali, probabilmente a causa di un’anomalia di alta pressione a nord-ovest.

Previsioni di nevicate di UKMO per l’inverno 2024/2025

Il sistema di previsione a lungo termine UKMO è stato sviluppato dal Met Office del Regno Unito, da cui derivano le iniziali UKMO. Innanzitutto, osservando la media stagionale per l’Europa, possiamo vedere un’altra previsione di deboli nevicate identica a quella dell’ECMWF. Si prevede che la maggior parte del continente avrà meno nevicate del normale, ad eccezione di alcune parti settentrionali.

Le previsioni di novembre mostrano un potenziale di nevicate inferiore alla media su gran parte dell’Europa. Di nuovo, si prevedono maggiori nevicate sulle parti settentrionali, proprio come nelle previsioni dell’ECMWF.

Le previsioni di nevicate di dicembre non mostrano grandi miglioramenti, ad eccezione delle solite altitudini più elevate delle parti settentrionali e di una piccola area sulle Alpi meridionali e sul sud-est.

Non sono previste grandi modifiche per gennaio sul continente. Come mostrano le previsioni, il potenziale di nevicate sta aumentando dal nord-est e da alcune aree sulle parti centrali.

Nel complesso, entrambi i modelli concordano su una stagione nevosa debole in Europa, fatta eccezione per le aree settentrionali e alcune zone centrali attorno alle Alpi.

