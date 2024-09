Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 20 Settembre a Lecce si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un progressivo miglioramento, con schiarite che si faranno più evidenti nel pomeriggio e nella sera. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 21°C e i 25°C, mentre il vento soffierà moderato da est.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 60%. La temperatura si attesterà attorno ai 21°C, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 73%. La velocità del vento sarà di circa 11 km/h, proveniente da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,4 km/h.

Durante la mattina, le previsioni meteo segnalano un miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno le piogge. La temperatura salirà fino a 25°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata di circa 12 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un ulteriore cambiamento, con l’arrivo di cieli coperti e piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con precipitazioni che potranno raggiungere i 0,84 mm. L’umidità aumenterà, portandosi al 67%, mentre il vento si manterrà moderato.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. L’umidità si attesterà attorno al 72%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est a una velocità di circa 11 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, rendendo la serata più piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lecce nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e cieli sereni, con possibilità di sole prevalente. Tuttavia, non si escludono occasionali annuvolamenti, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.44 mm 8.6 SE max 9.5 Scirocco 73 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +20.8° 0.31 mm 11.1 E max 13.4 Levante 74 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.9° perc. +22° prob. 62 % 12.8 ESE max 17.7 Scirocco 69 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +24.2° perc. +24.2° 0.23 mm 16.3 ESE max 15.9 Scirocco 59 % 1015 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +25.1° prob. 57 % 10.6 E max 11.6 Levante 53 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +23.4° perc. +23.4° 0.84 mm 8.7 E max 12.3 Levante 61 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 41 % 12.8 NE max 15.6 Grecale 69 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.3° perc. +21.3° prob. 23 % 11.7 NE max 15 Grecale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:43

