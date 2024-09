Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 61%, con temperature attorno ai 17,3°C. Durante la mattina, il cielo diventerà prevalentemente coperto con una copertura del 98% e temperature in lieve calo. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 24,2°C. La sera, invece, il cielo tornerà a essere completamente coperto. Sabato, il tempo rimarrà nuvoloso, con temperature tra 16°C e 22,9°C, senza precipitazioni. Domenica, si manterrà un clima simile, con temperature variabili e copertura nuvolosa significativa.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 61%. La temperatura si attesterà attorno ai 17,3°C, con una temperatura percepita di 16,9°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura scenderà leggermente a 17,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,7°C. La velocità del vento si ridurrà a 4,5 km/h, sempre da Nord-Nord Est. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge, con un’umidità che salirà al 69% e una pressione atmosferica stabile a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà con poche nuvole e una temperatura che raggiungerà i 24,2°C, con una temperatura percepita di 23,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 16% e la velocità del vento aumenterà a 4,6 km/h da Sud. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà al 39%. La pressione atmosferica si manterrà a 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo tornerà ad essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 19°C, con una temperatura percepita di 18,7°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h da Nord Est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 67% e la pressione atmosferica aumenterà a 1022 hPa.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 17°C, con una temperatura percepita di 16,7°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 7,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura scenderà leggermente a 16,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,4°C. La velocità del vento si ridurrà a 4,9 km/h, sempre da Nord-Nord Est. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge, con un’umidità che salirà al 73% e una pressione atmosferica stabile a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà nuvoloso con una temperatura che raggiungerà i 22,9°C, con una temperatura percepita di 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 84% e la velocità del vento aumenterà a 7,1 km/h da Sud-Sud Est. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 47%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura scenderà a 18,1°C, con una temperatura percepita di 17,7°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h da Nord Est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 82%. La temperatura si attesterà attorno ai 16,9°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 5,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. La temperatura scenderà leggermente a 16,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di 16,4°C. La velocità del vento si ridurrà a 4,2 km/h, sempre da Nord-Nord Est. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge, con un’umidità che salirà al 73% e una pressione atmosferica stabile a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà nuvoloso con una temperatura che raggiungerà i 22,8°C, con una temperatura percepita di 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 71% e la velocità del vento aumenterà a 5,7 km/h da Sud. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà al 47%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura scenderà a 18,5°C, con una temperatura percepita di 18,2°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h da Nord Est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità salirà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 24°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche, soprattutto nella sera.

