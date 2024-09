Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lodi di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 19,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 97% e il 100%. La velocità del vento si manterrà tra i 5,8 km/h e i 19,8 km/h, con direzione prevalentemente Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 44%, favorendo un clima umido ma non eccessivamente caldo.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,2°C alle ore 15:00, mantenendo una sensazione di freschezza grazie alla brezza leggera. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si attesteranno attorno al 99%. Anche in questo intervallo, le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 1,7 km/h e i 3,7 km/h. L’umidità potrà aumentare fino al 59%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, raggiungendo il 98%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra i 5,6 km/h e i 8,2 km/h, con direzione prevalentemente Est-Nord Est. L’umidità aumenterà, toccando il 68%, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e un clima umido. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana, quando le temperature potrebbero aumentare e la copertura nuvolosa potrebbe ridursi. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° Assenti 11.1 O max 21.7 Ponente 58 % 1014 hPa 3 cielo coperto +10.1° perc. +8.8° Assenti 18.4 O max 31.9 Ponente 60 % 1014 hPa 6 cielo coperto +10.5° perc. +9.2° Assenti 18.3 O max 33 Ponente 62 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 16.5 ONO max 24.9 Maestrale 52 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +18.4° Assenti 5.8 NNO max 9.4 Maestrale 44 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.3° Assenti 3.3 SO max 7.6 Libeccio 42 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14° Assenti 1.5 NO max 5.4 Maestrale 58 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +12.1° Assenti 6.9 ENE max 8.5 Grecale 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:29

