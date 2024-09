Previsioni Meteo Lombardia: basse temperature anche nel weekend

MeteoWeb

“Una vasta area di bassa pressione coinvolge gran parte del territorio italiano e risulta in lenta traslazione verso i Balcani, esponendo la Lombardia a più asciutti venti settentrionali che apportano condizioni di marcata stabilità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Nei prossimi giorni, con l’eccezione di temporanei annuvolamenti sulle Alpi, vivremo quindi delle giornata caratterizzate da prevalenza di sole e ventilazione vivace, a tratti forte su Alpi, Prealpi e parte della pianura occidentale. Temperature che per l’intero weekend si manterranno su valori relativamente bassi per il periodo, specie nei valori minimi. La prima parte della nuova settimana potrebbe portare una maggiore nuvolosità e qualche precipitazione, specie da martedì, mentre con buona probabilità il vento tornerà debole e le temperature si alzeranno gradualmente“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco nuvoloso per nubi alte e sottili, locali maggiori annuvolamenti sono probabili nella prima parte del giorno sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: deboli portate da nord sulle Alpi più settentrionali nella prima parte della giornata. Neve oltre 1800-2000 metri.

Temperature: minime stazionarie o in locale aumento, massime in aumento. Valori minimi in pianura tra 8-14 °C, massimi tra 20-25 °C.

Zero termico: attorno a 2000 metri, in risalita rapida nel pomeriggio fino a 3000 metri circa su Prealpi e settori meridionali della regione.

Venti: in pianura da moderati a forti da nord sui settori occidentali, da deboli a moderati occidentali altrove; in montagna forti da nord, molto forti sulle cime.

