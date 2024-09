Previsioni Meteo Lombardia: domani primi temporali in pianura

MeteoWeb

Da oggi “comincia ad avvertirsi l’influenza di un minimo depressionario di origine atlantica, che favorisce l’infiltrazione di aria più fresca soprattutto sui rilievi, aumentando l’instabilità diurna; bassa la probabilità di precipitazioni in pianura almeno fino a lunedì, quando aumenta leggermente la possibilità che alcuni rovesci e temporali vadano a lambire l’alta pianura occidentale; è tuttavia soprattutto tra martedì e mercoledì che si fa più concreta, sebbene ancora non del tutto certa, la possibilità di precipitazioni anche sulle zone pianeggianti. Temperature massime a partire soprattutto da lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti su rilievi e bassa pianura, in progressivo dissolvimento dal pomeriggio; complessivamente poco nuvoloso a sera.

Precipitazioni: nella notte rovesci e isolati temporali su alta pianura occidentale e Nordovest, in estensione dal mattino ai rilievi e parzialmente anche alla pianura, specie meridionale ed alle pedemontane; dal pomeriggio fenomeni in attenuazione, qualche piovasco ancora possibile sull’Ovest della regione.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura valori minimi attorno a 21°C, massimi attorno a 30°C.

Zero termico: tra 3800 e 4200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, con qualche rinforzo a tratti, principalmente per raffiche fino a moderate; in montagna tra deboli e moderati in rotazione da sud a nord.

