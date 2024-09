Previsioni Meteo Lombardia: doppia ondata di maltempo tra oggi e domenica

MeteoWeb

“Una successione di due minimi di pressione in quota, figli di un vasto sistema depressionario principale sito sul Golfo di Biscaglia, transitano sull’Italia Settentrionale oggi e tra domenica e lunedì, intervallati tra loro, a cavallo tra venerdì e sabato, da una temporanea rimonta della pressione. Tali sistemi causeranno tempo perturbato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto ovunque, con generale progressiva diminuzione della copertura nel corso della giornata, fino a cielo sereno o poco nuvoloso su pianura, Appennino e Prealpi, e poco nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi.

Precipitazioni: deboli rovesci o temporali residui nella notte localmente su pianura e Prealpi; nuova attivazione di deboli piovaschi isolati nelle ore più calde su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 23 e 27 °C.

Zero termico: in risalita fino a 4200 – 4400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali tendenti a diventare deboli variabili, in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali in indebolimento ed in rotazione da Ovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.