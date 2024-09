Previsioni Meteo Lombardia: freddo e maltempo tra domani e giovedì

MeteoWeb

“Oggi flusso nordoccidentale secco con cielo al più poco nuvoloso e temperature miti. Mercoledì la discesa sul centro Europa di una profonda area depressionaria porterà piogge diffuse nella seconda parte della giornata, più significative su pedemontana e alta pianura. Giovedì sensibile calo termico e precipitazioni fino al mattino, seguite dal marcato rinforzo del vento da nord sui settori occidentali e sui rilievi. Fine settimana prevalentemente soleggiato, ma ancora freddo rispetto al periodo e ventilato in montagna“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al mattino transito di velature, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da nord ovest e progressiva ma più irregolare estensione anche alla pianura.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata deboli occasionali a partire dalle Prealpi centrorientali, progressivamente più diffuse nella giornata e in estensione al resto della regione, in intensificazione in serata sulla fascia pedemontana.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 15°C e 17°C, massime tra 25°C e 27°C.

Zero termico: a circa 3200 metri.

Venti: in pianura deboli orientali con occasionali rinforzi in serata, in montagna moderati dai quadranti meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.