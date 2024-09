Previsioni Meteo Lombardia: maltempo e calo termico da metà settimana

MeteoWeb

“Aumenta progressivamente sulla regione l’influenza di una struttura depressionaria che al momento si estende dall’Islanda all’Europa centro-occidentale. La sua progressiva discesa di latitudine influenza la curvatura delle correnti in quota e favorisce iniezioni via via più corpose di aria più fresca. Quindi si andrà ad assistere ad un progressivo aumento dell’instabilità nell’arco della settimana, con una pausa martedì, che si presenta un poco più stabile e soleggiata, mentre da mercoledì in poi appaiono probabili precipitazioni più significative e diffuse anche sulla pianura, pur evidenziando che la previsione risulta ancora affetta da incertezza relativamente al moto effettivo che seguirà la struttura perturbata. Sensibile calo delle temperature, specie da metà settimana in avanti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo inizialmente sereno in pianura, irregolarmente nuvoloso sui rilievi. Dal pomeriggio aumento diffuso della copertura del cielo.

Precipitazioni: rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi; tra tardo pomeriggio e sera non è esclusa qualche discesa delle precipitazioni alle alte pianure adiacenti. Temporaneo esaurimento dei fenomeni in tarda serata.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento. In pianura valori minimi tra 17 e 20 °C, massimi tra 29 e 33 °C.

Zero termico: attorno a 4000 metri.

Venti: ovunque deboli o solo a tratti moderati, in rotazione da ovest a nord in pianura, da sud in montagna.

