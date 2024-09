Previsioni Meteo Lombardia: nuovo peggioramento in vista

MeteoWeb

“Tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani flusso prevalentemente secco nordoccidentale in quota, con cielo sereno e temperature massime a circa 26-28°C. Per i giorni centrali della settimana peggioramento delle condizioni meteo, determinate da una ampia e profonda area depressionaria in discesa da nord sul centro Europa e che favorirà piogge diffuse, mentre l’avvezione di masse d’aria più fresca determinerà un calo dello zero termico e delle massime di temperatura in pianura. Da giovedì e per parte del fine settimana rinforzi di vento da nord, da- moderati o localmente forti sui settori alpini e prealpini, a interessare anche la pianura occidentale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta ovunque sereno salvo addensamenti al mattino sui rilievi di confine.

Precipitazioni: assenti sebbene non esclusi occasionali rovesci sui settori orientali.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 15 e 17 °C, massime tra 26 e 28 °C.

Zero termico: circa a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli da nord o da ovest, in montagna in rinforzo a tratti moderati da nord al mattino, in attenuazione a deboli il pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.