Previsioni Meteo Lombardia: vento forte, freddo e neve

“Una perturbazione dall’Europa settentrionale porta oggi residue precipitazioni sui settori orientali e un marcato rinforzo del vento da nord sui settori occidentali e sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Da domani e per il fine settimana flusso settentrionale intenso sulla Lombardia: passaggio di nubi in quota, possibile neve sulle creste Alpine di confine, e vento a tratti forte. Temperature inferiori alla norma“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta su pianura e Prealpi occidentali sereno o solo a tratti nuvoloso per il passaggio di nubi in quota; altrove variabile da nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso.

Precipitazioni: rovesci isolati possibili fino al pomeriggio su pianura e Prealpi centrorientali. Altrove assenti, con deboli precipitazioni portate da nord sulla cresta alpina di confine, nevose oltre 1800 metri.

Temperature: minime in marcato calo, massime stazionarie o in lieve ulteriore calo. In pianura minime tra 8°C e 14°C, massime tra 18°C e 21°C.

Zero termico: attorno a 2000 metri sulle Alpi, attorno a 2200-2400 metri sui restanti rilievi.

Venti: moderati o forti da nord sui rilievi ed i settori occidentali, fino a molto forti sulle creste, con locali effetti di foehn nelle valli; altrove prevalentemente deboli dai quadranti occidentali.

