Previsioni Meteo Marsala: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma che subiranno un cambiamento nel pomeriggio, quando si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 11 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 23°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo i 24 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo un clima secco e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 23°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con la possibilità di pioggia leggera prevista per le ore successive. I venti continueranno a soffiare da Ovest, raggiungendo velocità di 31 km/h, mentre l’umidità salirà fino al 60%.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo coperto e temperature che scenderanno a circa 21,5°C. Le precipitazioni diventeranno più probabili, con piogge leggere attese intorno alle 22:00. I venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 39 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha programmi all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 14.5 ONO max 18.2 Maestrale 62 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 17.5 O max 18.9 Ponente 64 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 23.2 O max 23.5 Ponente 60 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 25.2 O max 26.6 Ponente 58 % 1013 hPa 13 poche nuvole +23.1° perc. +23° prob. 21 % 28.8 O max 31.5 Ponente 60 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 34.9 O max 41.3 Ponente 59 % 1010 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 42 % 34.6 O max 38.6 Ponente 61 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.38 mm 24.8 O max 30.4 Ponente 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:12

