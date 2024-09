Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Melfi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 15,6°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 29,2°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,7 km/h. L’umidità sarà contenuta, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto da nubi sparse e la temperatura si attesterà attorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo sereno.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 20,8°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 29,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Sud Ovest, e la copertura nuvolosa sarà minima, garantendo una giornata di sole splendente. L’umidità scenderà progressivamente, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 28,4°C, con un leggero calo verso le ore serali. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un clima ideale per attività all’aperto. La brezza vivace contribuirà a rendere la temperatura percepita più gradevole, nonostante l’innalzamento termico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in valori accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi, il meteo continuerà a essere favorevole, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere di giornate piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 12.1 SSO max 16.5 Libeccio 82 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 12.8 SSO max 15.7 Libeccio 78 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 11.4 SSO max 16.2 Libeccio 71 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25.8° perc. +25.5° Assenti 12.7 SO max 17.1 Libeccio 43 % 1013 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +28.2° Assenti 17.3 SO max 20.7 Libeccio 33 % 1012 hPa 15 cielo sereno +27.2° perc. +26.9° Assenti 19.6 SO max 22.9 Libeccio 38 % 1011 hPa 18 cielo sereno +20° perc. +19.7° Assenti 13 SO max 18.4 Libeccio 62 % 1012 hPa 21 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 13.1 SO max 17.4 Libeccio 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:41

