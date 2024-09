Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime intorno ai 10,8°C e massime che raggiungeranno i 18,1°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che toccheranno i 12,7°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18,1°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 45%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 53% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 30 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 10,8°C. I venti continueranno a soffiare moderati, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 72%, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e una variabilità della nuvolosità. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche pioggia leggera, mentre mercoledì potrebbe portare un miglioramento con cieli più sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13° perc. +12.5° Assenti 9.7 OSO max 16.9 Libeccio 83 % 1017 hPa 3 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° prob. 8 % 8.2 SO max 7.9 Libeccio 84 % 1017 hPa 6 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° prob. 6 % 5.8 O max 7.6 Ponente 76 % 1018 hPa 9 nubi sparse +17.7° perc. +17° Assenti 20.6 NNO max 24.2 Maestrale 55 % 1019 hPa 12 nubi sparse +16.7° perc. +16° Assenti 22.6 NNO max 30.5 Maestrale 61 % 1020 hPa 15 nubi sparse +15.9° perc. +14.9° Assenti 30.8 NNO max 41.9 Maestrale 51 % 1021 hPa 18 nubi sparse +12.8° perc. +11.8° Assenti 16.8 NNO max 33.4 Maestrale 64 % 1023 hPa 21 nubi sparse +11.5° perc. +10.5° Assenti 8.1 O max 12.6 Ponente 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:38

