Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 20 ottobre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 20 ottobre.

23 – 29 Settembre 2024

La prima settimana si presenta caratterizzata da una anomalia di tipo ciclonico dalla quale deriveranno regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo, mentre le temperature permarranno al di sopra al Centro-Sud mentre al Nord si porteranno al di sotto.

30 Settembre – 6 Ottobre 2024

La seconda settimana vede invece un rientro dell’ alta pressione con conseguenti regimi pluviometrici al di sotto della media del periodo su tutto il Paese, mentre le temperature saranno in linea al Centro-Nord ed al di sopra al Sud.

7 – 13 Ottobre 2024

Nella terza settimana pare delinearsi su tutto il Paese un regime di correnti occidentali mediamente stabili che porteranno i regimi pluviometrici generalmente in linea con la media del periodo in special modo al Centro-Nord, e leggermente al di sotto al Sud. Per quanto invece attiene alle temperature, si ritiene che le stesse saranno al di sopra della media climatologica al Centro-Sud ed in linea al Nord.

14 – 20 Ottobre 2024

Nell’ultima settimana pare delinearsi infine un lieve indebolimento del campo di pressione con i regimi pluviometrici che si porteranno nella media del periodo su tutto il Paese, mentre le temperature saranno in linea al Centro-Nord ed ancora al di sopra al Sud.

