Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 13 ottobre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 13 ottobre.

16 – 22 Settembre 2024

In questa prima settimana si delinea un’anomalia di tipo ciclonico che interessa in prevalenza le regioni centro-meridionali, mentre il Nord inizia già a risentire dell’ingresso di un campo anticiclonico. Da tale quadro sinottico, deriveranno regimi precipitativi al di sopra della media del periodo al Centro-Sud, mentre al Nord saranno al di sotto. Le temperature in conseguenza a questo scenario risulteranno al di sotto delle medie del periodo su tutto il Paese.

23 – 29 Settembre 2024

In questa seconda settimana inizia a delinearsi una ripresa del campo di alta pressione al Centro-Nord, con conseguente quantitativi di precipitazione al di sopra delle medie del periodo sulle regioni meridionali, mentre saranno al di sotto sulle regioni del Nord e nella media al Centro. Le temperature continueranno comunque ad essere al di sotto delle medie del periodo su tutto il Paese.

30 Settembre – 6 Ottobre 2024

Nella terza settimana continua ad aumentare il campo di alta pressione su tutto il Paese con conseguenti quantitativi precipitativi al di sotto della media del periodo su gran parte del Paese. Più nello specifico al Centro-Sud, con le temperature leggermente al di sopra della media del periodo su tutto il territorio.

7 – 13 Ottobre 2024

Nell’ultima settimana pare delinearsi un lieve cedimento del campo anticiclonico, riportando i quantitativi di precipitazione nella media del periodo, mentre le temperature continueranno a rimanere leggermente al di sopra su tutto il Paese.

