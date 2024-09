Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per ottobre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di ottobre.

30 Settembre – 6 Ottobre 2024

Nella prima settimana, la circolazione permane occidentale con precipitazioni in linea con le medie del periodo sulle regioni centro-settentrionali e sotto la media al Sud. Le temperature, con buona probabilità, saranno nelle medie attese su Alpi occidentali, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori e sotto i range tipici sul resto del Paese.

7 – 13 Ottobre 2024

Nella seconda settimana, che sembra caratterizzata da correnti sudoccidentali accompagnate da ingresso di masse d’aria più umide, precipitazioni sopra la media potranno interessare il Nord e la Toscana; ancora regimi pluviometrici allineati invece ai valori tipici sul restante Centro-Sud. Quadro termico generalmente oltre le medie tipiche, con la probabilità maggiore sulle regioni centro-meridionali.

14 – 20 Ottobre 2024

Nella terza settimana, che sembra caratterizzata da una circolazione mediamente occidentale, non si evincono particolari anomalie per quanto riguarda i regimi pluviometrici che dovrebbero essere in linea con le medie tipiche su tutto il Paese; ancora persiste un segnale di valori termici al di sopra della media sui rilievi settentrionali, al Centro e soprattutto al Meridione.

21 – 27 Ottobre 2024

Nell’ultima settimana, il modello climatologico non mostra anomalie del quadro precipitativo; anche il quadro termico non mostra particolari segnali, salvo una lieve anomalia positiva che potrebbe interessare il Sud e parte del Centro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.