Previsioni Meteo Monreale: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Monreale indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della mattinata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizieranno a scendere leggermente, si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno, con una temperatura di 18,3°C e una copertura nuvolosa del 2%. Con il passare delle ore, si registrerà un aumento della nuvolosità, che raggiungerà il 60% alle 01:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi a 18,1°C. Fino alle 05:00, le nubi sparse continueranno a dominare, con temperature che si manterranno attorno ai 17,6°C.

La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a 19,7°C con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Da questo momento in poi, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24,1°C intorno alle 12:00. La nuvolosità si manterrà tra il 39% e il 70%, mentre il vento soffierà leggermente da est-nord-est.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 22°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 67% e il 73%, senza precipitazioni previste. La brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera gradevole, con un’umidità che varierà tra il 51% e il 69%.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto intorno alle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno al 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monreale indicano un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature che si manterranno su valori piacevoli. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe influenzare le condizioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Monreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 6.5 ENE max 7.3 Grecale 80 % 1018 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° Assenti 6.6 ENE max 7.1 Grecale 81 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 7.5 E max 7.9 Levante 73 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 1.4 ESE max 8.9 Scirocco 53 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° Assenti 6 NNE max 9.6 Grecale 51 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 5.8 NE max 9 Grecale 64 % 1018 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 6.7 E max 7.1 Levante 74 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 4.6 SSE max 7.2 Scirocco 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:01

