Previsioni Meteo Montalto Uffugo: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

Le condizioni meteo di Montalto Uffugo per Domenica 22 Settembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che varieranno nel corso della giornata. I dati indicano che la temperatura massima raggiungerà i 23,8°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui 15,6°C durante le prime ore della notte. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 44% e il 73%.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo presenterà poche nuvole e nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 23,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque su livelli significativi.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma l’umidità continuerà a oscillare intorno al 50-60%. Il vento sarà debole, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature verso la sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16-17°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 58% al 74%. L’umidità si manterrà alta, e il vento continuerà a soffiare leggermente da est-sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con una costante presenza di nuvole. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e nuvolosità, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 5.3 E max 5.2 Levante 73 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 5.9 E max 6.2 Levante 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 6.5 ENE max 7.2 Grecale 69 % 1019 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 3.1 NO max 4.4 Maestrale 51 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.3° Assenti 7.2 O max 6.8 Ponente 44 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +21.9° prob. 9 % 2.7 ONO max 3.8 Maestrale 50 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 5 % 4.3 E max 4.3 Levante 70 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 5.7 ESE max 6.3 Scirocco 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:47

