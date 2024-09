Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,6°C e i 26,5°C. La presenza di nuvole e le precipitazioni previste influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, mentre la velocità del vento varierà tra i 7,6 km/h e gli 8,8 km/h, proveniente principalmente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di 19%.

Nella mattina, il cielo diventerà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 19,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità si manterrà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente a 25,4°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 21 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge, ma l’umidità aumenterà, arrivando fino al 68%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento, con l’inizio di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma le raffiche potranno raggiungere i 26,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,79 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Noto nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto e prepararsi a eventuali cambiamenti climatici. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile rimanere aggiornati.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° Assenti 7.6 O max 8.6 Ponente 77 % 1014 hPa 4 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 8.4 O max 9.7 Ponente 77 % 1014 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 7.8 OSO max 10.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.8° perc. +25.8° Assenti 14.6 SSO max 14.9 Libeccio 54 % 1014 hPa 13 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 20.6 SSO max 20.4 Libeccio 52 % 1013 hPa 16 cielo coperto +24.6° perc. +24.7° prob. 7 % 18.3 SO max 20.5 Libeccio 62 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.36 mm 16 SO max 26.4 Libeccio 76 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.1 mm 9 O max 13.2 Ponente 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:57

