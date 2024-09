Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nuoro indicano una settimana con piogge leggere e temperature variabili. Nelle prossime giornate, il cielo sarà spesso coperto da nubi sparse, con possibilità di precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 31,5°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni. È consigliabile tenersi informati sulle condizioni atmosferiche locali per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Nuoro, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a circa 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature saliranno fino a 27,8°C con una leggera brezza proveniente da Est a 4,4km/h. La probabilità di pioggia è del 7%, mentre l’umidità sarà del 39% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 72%. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C con una brezza proveniente da Nord Est a 11,2km/h. Sono previste piogge leggere con una quantità di 0.34mm e un’umidità del 32%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera: La sera sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C con una brezza leggera proveniente da Est – Sud Est a 6,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.12mm con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Nuoro, si prevedono nubi sparse con una copertura del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,1°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est a 5km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature saliranno fino a 27,7°C con una brezza proveniente da Est – Nord Est a 8,4km/h. La probabilità di pioggia è del 5%, mentre l’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 71%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,2°C con una brezza proveniente da Est a 11,1km/h. Sono previste piogge leggere con una quantità di 0.64mm e un’umidità del 64%. La pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sera: La sera sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est a 3,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.12mm con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Nuoro, si prevedono piogge leggere con una copertura del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,3°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a 4,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.12mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a 28,5°C con una brezza proveniente da Nord – Nord Est a 4,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 46% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 31,5°C con una brezza proveniente da Nord Est a 11,4km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 37% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La sera sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,9°C con una brezza proveniente da Est a 6,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Nuoro, si prevedono nubi sparse con una copertura del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,6°C con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a 4km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà dell’86% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a 27,7°C con una brezza proveniente da Est a 11,1km/h. Sono previste precipitazioni di 0.5mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 31°C con una brezza proveniente da Est a 11,1km/h. Sono previste precipitazioni di 0.17mm con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La sera sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C con una leggera brezza proveniente da Sud a 4,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0mm con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Nuoro, si consiglia di essere preparati per piogge leggere e temperature variabili. Restate aggiornati sulle condizioni atmosferiche locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

