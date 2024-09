Previsioni Meteo Ottobre: torna l’anticiclone africano per un’ottobrata bollente

MeteoWeb

Con il ritorno del flusso di correnti atlantiche, l’Italia si appresta a ricevere un afflusso di aria più mite, con un graduale aumento delle temperature, che supereranno le medie stagionali. Nonostante ciò, alcune aree, particolarmente colpite da recenti episodi di maltempo, potrebbero ancora registrare temporanei abbassamenti delle temperature. Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre, si attende un primo sensibile aumento termico, con un’ondata di caldo che interesserà diverse zone del Paese, soprattutto il Sud e le principali isole, come Sicilia e Sardegna.

Questo aumento delle temperature sarà determinato dall’arrivo di correnti calde di origine africana, portando valori termici tipicamente estivi. Tuttavia, questo episodio di caldo sarà di breve durata: nei giorni successivi, infatti, l’arrivo di correnti più fresche di provenienza oceanica contribuirà a un moderato calo delle temperature, in particolare al Sud.

Il quadro meteorologico potrebbe subire ulteriori cambiamenti all’inizio di ottobre, con la possibilità che l’anticiclone subtropicale si rafforzi e si spinga verso il Mediterraneo centro-occidentale. Se questo scenario si realizzasse, l’Italia vivrebbe un periodo di stabilità atmosferica accompagnato da un nuovo incremento delle temperature, un fenomeno che viene comunemente chiamato “ottobrata”. Questo porterebbe temperature ben superiori alla media stagionale, con un’inaspettata fase di caldo per il periodo autunnale.

In questa situazione, l’anticiclone africano tornerebbe a esercitare una forte influenza sul clima italiano, contendendo il suo spazio alle correnti atlantiche, che però non abbandoneranno completamente la Penisola. Il Centro e il Sud del Paese sarebbero maggiormente esposti a questo anomalo rialzo termico, con valori particolarmente elevati. Se le previsioni attuali verranno confermate, anche il Nord Italia potrebbe essere interessato da questa ondata di calore durante la prima decade di ottobre, estendendo così il fenomeno a tutta la nazione.

Questo autunno potrebbe quindi essere caratterizzato da condizioni meteorologiche decisamente fuori dal comune, con temperature simili a quelle estive, nonostante l’avvicinarsi della stagione fredda. Tali episodi sono sempre più ricorrenti e testimoniano l’instabilità climatica che sta plasmando le stagioni negli ultimi anni. L’alternanza tra l’anticiclone africano e le incursioni atlantiche sottolinea la complessità di un contesto climatico in costante mutamento, in cui i confini tra le diverse stagioni diventano sempre più incerti.

In conclusione, l’Italia potrebbe affrontare un autunno anomalo, con temperature straordinariamente elevate per il periodo, frutto di un intreccio di fenomeni atmosferici che influenzeranno significativamente il clima nelle settimane a venire.

