Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Partinico di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno temperature miti e un cielo sereno, mentre la mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature in calo e una leggera probabilità di pioggia. La sera vedrà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che continueranno a scendere.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +23,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando il cielo si manterrà sereno e la temperatura scenderà leggermente a +22,9°C alle 02:00. La mattina si aprirà con un cielo sereno, ma già dalle 08:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 25°C.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che, sebbene bassa, potrebbe manifestarsi con una leggera intensità. La brezza, che accompagnerà la giornata, si manterrà leggera, con velocità che varieranno tra i 10 e i 15 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 20°C entro le 21:00. L’umidità rimarrà alta, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Partinico nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature in calo e una maggiore instabilità atmosferica. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 10.2 SSO max 11.5 Libeccio 72 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° Assenti 9.7 SSO max 12 Libeccio 80 % 1014 hPa 7 poche nuvole +24.2° perc. +24.4° Assenti 7.4 SO max 9 Libeccio 67 % 1015 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 12.2 ONO max 14.4 Maestrale 56 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.7° prob. 6 % 10.9 N max 11.1 Tramontana 69 % 1015 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23.3° prob. 6 % 13.3 N max 12.5 Tramontana 76 % 1016 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 2 % 13.1 N max 14.5 Tramontana 76 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° Assenti 7.1 NO max 10.2 Maestrale 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:50

